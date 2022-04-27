Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Предприятиям по переработке мусора необходимо оказать поддержку -  аким Мангистау

    27 Апреля 2022, 21:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев ознакомился с рядом проектов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в промышленной зоне города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Одним из объектов стало предприятие «Таза Likee». Компания заключила контракты с заводами Казахстана, Узбекистана и России на поставку сырья для переработки макулатуры, пластмассы и полиэтилена. За год работы предприятие переработало около 700 тонн макулатуры, 500 тонн полиэтилена, 200 тонн пластика. Сегодня в компании работает 12 человек. По словам предпринимательницы Ирины Татиевой, остро ощущается нехватка рабочих рук. Она готова принять на работу специалистов для сортировки ТБО с хорошей заработной платой.

    Уже запланировано расширение услуг, оказываемых предприятием, в частности, установить линии по переработке отходов полиэтилена высокого давления и низкого давления, линии по производству лент капельного полива.

    Аким области Нурлан Ногаев отметил необходимость оказания поддержки предприятиям, занимающимся сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов в регионе, отметив что подобные инициативы оказывают благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе.

    На сегодняшний день в области имеется семь построенных по спецпроектам полигонов ТБО, а 16 полигонов (ям) не отвечают санитарным требованиям. Сортировкой твердых бытовых отходов занимаются 11 индивидуальных предпринимателей. В 2021 году 27 % бытовых отходов, вывезенных из населенных пунктов области, были отсортированы и отправлены на переработку в другие регионы или страны ближнего зарубежья. Уже в первом квартале 2022 года этот показатель достиг 28,6 %.

    Сортировка и раздельный сбор отходов осуществляется в Жанаозене и Актау, а также Бейнеуском, Мунайлинском и Каракиянском районах.

    По итогам посещения глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Экология Акимат Экономика Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски