Предприятия не должны наносить вред окружающей среде – Касым-Жомарт Токаев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области прокомментировал состояние экологии в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Известно, что экологическая обстановка напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей. Поэтому защита природы является одной из важнейших задач государства. Деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии региона. Постепенно начала улучшаться ситуация с «Тухлой балкой». Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо», - заявил Президент РК.

К. Токаев подчеркнул, что экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее.

«Поэтому предприятия не должны наносить вред окружающей среде. Я говорю это, обращаясь ко всем промышленным гигантам региона, особенно в нефтегазовой отрасли. Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль. Экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды. Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов», - сказал Глава государства.



