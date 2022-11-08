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    Предприятия не должны наносить вред окружающей среде – Касым-Жомарт Токаев

    8 Ноября 2022, 11:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области прокомментировал состояние экологии в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Известно, что экологическая обстановка напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей. Поэтому защита природы является одной из важнейших задач государства. Деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии региона. Постепенно начала улучшаться ситуация с «Тухлой балкой». Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо», - заявил Президент РК.

    К. Токаев подчеркнул, что экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее.

    «Поэтому предприятия не должны наносить вред окружающей среде. Я говорю это, обращаясь ко всем промышленным гигантам региона, особенно в нефтегазовой отрасли. Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль. Экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды. Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Атырауская область Экология
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