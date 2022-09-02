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    Предприятие в ВКО оштрафовали на 4 млн тенге за загрязнение воздуха

    2 Сентября 2022, 13:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По жалобам жителей Восточно-Казахстанской области проведена внеплановая проверка деятельности АО «ФИК «Алел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

    · Наличие свищей на газоходе производственного цеха, отсутствие герметизации на газоходе электродвигателя котельной.

    · Отсутствие раздельного сбора отходов, захламление ими территории, а также захоронение ранее вывезенных отходов.

    · Не выполнение требований заключения государственной экологической экспертизы в части увеличения установленной площади склада угля.

    · Превышение установленных нормативов эмиссий по взвешенным веществам, аммиаку, сульфату, хлориду, полифосфатам.

    · В полном объеме не устранили нарушения, выявленные в ходе профилактического контроля предприятия за период 2020-2021 годы.

    «Материалы по данному факту направлены в суд. По выявленным нарушениям предприятие привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму свыше 4 млн тенге. Выданы предписания о разработке программы ремедиации в части отходов и устранения выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Экология Регионы Минэкологии
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