Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Предприятие уклонилось от уплаты налогов на 170 млн тенге в Уральске

    24 Ноября 2021, 11:04

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске предприятие «ЗападСтройКазахстан» уклонилось от уплаты налогов на 170 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «С каждым годом государство предпринимает новые меры, направленные на противодействие криминальному обналичиванию средств. При этом, основным средством борьбы остается уголовная ответственность. За совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров предусмотрено максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Сотрудниками территориального департамента Агентства пресечены незаконные действия директора ТОО «ЗападСтройКазахстан» по выписке фиктивных счетов-фактур. Гражданин О. Бессонов от имени своего предприятия заключил мнимые сделки на поставку грунта и строительные работы с ТОО «Бура Строй» , являющимся подрядчиком по строительству «Следственного изолятора в городе Уральске на 1500 мест». Вместе с тем, фактически строительные работы по договорам проведены не были», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    По информации АФМ, государству нанесен ущерб на 170 млн. тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет. О. Бессонов приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске