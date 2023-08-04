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    Предпринимателям вернули более 34 млн тенге ошибочно уплаченных налогов в области Жетысу

    4 Августа 2023, 11:50

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура области Жетысу в рамках анализа возвратила предпринимателям ошибочно уплаченные налоги в бюджет на сумму более 34 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс (с 1 января 2022 года), предприятия, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (операторы IV категории), освобождены от уплаты налогов.

    Однако 90 предпринимателей, относящихся к операторам IV категории, продолжали оплачивать вышеуказанные налоги», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области Жетысу.

    По акту прокуратуры департаментом государственных доходов области 16 налогоплательщикам уже возвращена сумма уплаченных налоговых платежей на сумму 1,6 млн тенге, по остальным 74 предпринимателям суммы зачислены за другие виды обязательных налогов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Бизнес Генпрокуратура Регионы Казахстана Налоги Жетысуская область Прокуратура
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