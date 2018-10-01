Предпринимателям Татарстана презентовали возможности МФЦА

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Предпринимателям Татарстана презентовали возможности Международного финансового центра «Астана». Об этом сообщает Татар-информ.

«В Казани эксперты Международного финансового центра «Астана» презентовали свои возможности предпринимателям Татарстана», - сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Центр, созданный по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, занимается вопросами развитиям рынков капитала и сектора исламского финансирования, управления средствами частных лиц, разработкой новых финансовых технологий и так далее.

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев во время встречи отметил, что Татарстан и Казахстан связывает тесное сотрудничество. По его словам, за два года внешний товарооборот между республиками составил около 1 млрд долларов. В 2017 году 28 субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана заключили экспортные контракты с 86 контрагентами из Казахстана, рассказал министр.

В конференции также участвовали Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Еркин Тукумов и представители государственных органов.