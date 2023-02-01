Предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента Антикоррупционной службы по области Абай выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны «тепловиков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Так, в ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП «Теплокоммунэнерго» на протяжении 2-х лет неправомерно отказывал в выдаче технических условий на подключение объектов к теплоснабжению города.

Основанием для отказа послужило, якобы, отсутствие пропускной способности городской тепловой сети.

При этом, в ходе изучения материалов выявлено, что «Теплокоммунэнерго» выдавал разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже.

Департамент по противодействию коррупции провел выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями. Через два дня Теплокоммунэнерго выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению.



