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    Предпринимателя объявили в розыск за хищение бюджетных средств

    25 Апреля 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Он подозревается в хищении бюджетных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в сумме 1,1 млрд тенге, что является особо крупным размером. Избранная мера пресечения содержание под стражей», - говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск гражданин РК Медетбеков Е.К., который также подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге.

    При установлении разыскиваемых или получении какой-либо информации о возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.

    За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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