Предприниматели жалуются на действия налоговых органов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания было отмечено, что в палату предпринимателей города Нур-Султан вновь поступают жалобы на действия налоговых органов столицы. Субъекты МСБ жалуются на необоснованную блокировку счетов и ИС ЭСФ, а также нанесение урона деловой репутации вследствие направления партнерам извещения о якобы высокой степени риска их бизнеса. Указанная «работа» проводится ДГД в рамках реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость, который был разработан с целью снижения уровня теневой экономики и раннего предупреждения налоговых нарушений со стороны «фирм однодневок», преследующих цель уклонения от уплаты налогов, а также защиты добросовестных предпринимателей от них, искоренение рынка теневых услуг, предлагаемых «фирмами однодневками».

«Сам приказ написан идеально, там указаны все сроки, есть возможности у предпринимателя вовремя ответить на уведомления, которые выставляются налоговым органом и есть возможность у налогового органа рассмотреть в пятидневный срок и ограничиться просто принятием ответа от предпринимателей.

На деле оказалось, что большинство уведомлений, которые направляются налоговым органам предпринимателями, больше всего их не принимают. После блокируются счета, блокируется вся деятельность бизнеса. И даже если предприниматель доказывает, что все его договора действительные, то снятие этих блоков может продлиться на срок более месяца или есть факт даже до более полугода. Поэтому хотелось бы довести до руководства департамента (ДГД) о том, что на районном уровне есть даже факты, когда предпринимателей чуть ли не допрашивали на видеокамеру и требовали при этом держать удостоверение при себе, и это было, по его словам, унизительно. Вот эти вещи в рамках этого пилотного проекта не должны быть допущены. Со стороны Департамента госдоходов. Пилотный проект, если он таким образом дальше будет продолжаться, будут все основания считать, не удавшимся», - отметил заместитель директора палаты предпринимателей города Нур-Султан Куанышбек Мукаш.