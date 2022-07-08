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    Предприниматели пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов

    8 Июля 2022, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели пытались уклониться от уплаты законно установленных таможенных платежей и налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    В целях повышения скорости прохождения транспортных средств через пункты пропуска на таможенной границе, а также создания благоприятных условий для торговли, проводится работа по заключению международных договоров о взаимном обмене информацией из экспортных деклараций страны отправления товаров.

    В режиме реального времени реализован механизм сопоставления стоимости товаров и его количество, указанных при экспорте в стране отправления со сведениями, заявленными казахстанскими импортерами в таможенных декларациях Казахстана.

    При этом устанавливаются факты недостоверного декларирования товаров.

    В мае 2022 года из Китайской Народной Республики импортированы люстры, декларантом заявлена стоимость в 11 тыс. долларов, тогда как согласно сведениям таможенной службы КНР при экспорте эти же люстры стоят 240 тыс. долларов. Таким образом, стоимость импортированных товаров занижена в 22 раза, а сумма неисполненных налоговых обязательств составила 25 млн тенге.

    В рамках взаимообмена между странами устанавливаются факты недостоверно заявленных товаров. По сведениям таможенной службы КНР, на экспорт в Казахстан отправлен товар «Smart телевизор», при этом импортер с целью уклонения от уплаты таможенных платежей указал товар «телевизионная коробка». Проведенная таможенная экспертиза подтвердила сведения, поступившие из Китая.

    Благодаря проведенной работе в первом полугодии 2022 года пресечены факты занижения таможенной стоимости товаров стоимостью 15,8 млрд тенге, а также снижено расхождение между импортом в РК и экспортом из КНР до 27% или 1,4 млрд долларов.

    На сегодняшний день заключены международные договоры об обмене информацией с Китаем, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Узбекистаном, Ираном, Туркменистаном, Турцией. Проводятся переговоры с таможенной службой Таджикистана для заключения соглашения по обмену предварительной информацией.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минфин РК Налоги Международная деятельность РК
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