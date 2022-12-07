Предприниматели оказывают помощь оставшимся без тепла и продуктов экибастузцам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Представители бизнеса обеспечивают продуктами питания, предметами одежды жителей Экибастуза, нуждающихся в поддержке из-за аварии на ТЭЦ и теплосетях города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В работу по сбору и доставке помощи включились совет деловых женщин, представители бизнеса, Экибастузский городской филиал Палаты предпринимателей Павлодарской области и его региональный совет», - сообщили в Палате предпринимателей Павлодарской области.

Руководитель экибастузского городского совета деловых женщин Гульмира Идрисова с первых дней этого периода со своей семьей оказывают точечную помощь землякам. Семья раздает жителям мясо из собственного крестьянского хозяйства. Сегодня они бесплатно накормили 100 человек, добавили в РПП.

Руководитель областного совета деловых женщин Бахытжан Ильясова разослала информацию о необходимости поддержать эту инициативу по всему региону, и помощь стала стекаться. В итоге совет собрал 474 тысячи тенге. Директор агрофирмы Гульзира Казылова из Майского района отправила в город для нуждающихся произведенную ее предприятием тушенку на 100 тысяч тенге.

Сотрудники рекламно-производственной фирмы (директор – Гульнара Акчурина) тоже захотели оказать помощь горожанам. Они заказали и купили 100 булок хлеба, чтобы раздать их людям. Инициатива поступила от сотрудника фирмы Руслана Абраева – доброго и отзывчивого парня, рассказала Гульнара Акчурина. Директор фирмы его поддержала, и работники решили помочь экибастузцам по мере возможности за свои деньги. В итоге сотрудники компании привезли 20 пакетов с продуктами: чаем, макаронами, рисом, подсолнечным маслом и 200 булок хлеба.

«30 соцпакетов (продуктовые корзины) от совета деловых женщин Павлодарской области, в том числе от сел, были получены и развозятся малообеспеченным людям по конкретным адресам. В частности, 20 адресов для этого предоставили волонтеры», - рассказала Гульмира Идрисова.

В пункты обогрева предприниматели поставляют продукты, помогая этим пунктам и финансово, по предварительно собранным заявкам простым людям, одиноким женщинам, горожанам с особыми потребностями.

Оказывает содействие экибастузцам магазин «У Адама» (владелец – предприниматель Карлыгаш Бегетарова). Магазин сегодня тоже накормил 100 человек, предоставив продукты питания.

«Мы еще будем этим заниматься. Предприниматели Экибастуза и всей области ежедневно держат руку на пульсе, включены в различные чаты, ездят по домам и помогают людям», - сказала Гульмира Идрисова.

Кафе «Ланчжоу» организовало для рабочих бесплатное горячее питание и постоянно устраивает безвозмездные обеды, добавила она.

Из Алматы предприниматель Альмира Орлова узнала о необходимости помочь и отправила в Экибастуз 500 пар согревающих стелек для обуви рабочим и 500 пар теплых печаток. Она сегодня взяла на себя финансирование ремонта квартир 3-4 стариков. Их жилье было заморожено из-за аварии, наняла специалистов в Павлодаре.

«Когда произошла авария на Экибастузской ТЭЦ, городской филиал Палаты предпринимателей Павлодарской области и региональная РПП «Атамекен» вошли в курс дела, держат связь с бизнесом», - говорит заместитель директора Палаты предпринимателей Павлодарской области Серик Аубакиров.

Фото Палаты предпринимателей Павлодарской области



