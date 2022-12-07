Предприниматели на юге страны жалуются на нарушения их прав – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дания Еспаева заявила о нарушениях прав предпринимателей на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В партию «Ак жол» поступают обращения предпринимателей из разных регионов (Шымкент, Кызылорда и др.) по фактам нарушения их законных прав со стороны органов государственных доходов. В этих регионах субъектов МСБ начали активно привлекать к административной ответственности по статье 266 КоАП РК. Данная статья предусматривает ответственность за оплату наличными сделки свыше 1000 МРП между юридическими лицами», - сказала Дания Еспаева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, в Шымкенте дела возбуждены в отношении 242 субъектов бизнеса. По приблизительным оценкам, общее количество предпринимателей, подвергшихся такому давлению со стороны органов госдоходов составляет около полутора тысяч или каждый четвертый субъект предпринимательства.

«Представители бизнеса не согласны с действием налоговиков. Согласно Закону «О платежах и платежных системах», платежи по сделке, суммы которой превышает 1000 МРП осуществляется ИП, состоящими на учете в качестве плательщика НДС, или юрлицами в пользу другого ИП или юрлица только в безналичном порядке. Согласно тому же Закону, сделки менее 1000 МРП (сегодня это порядка 3 млн тенге) могут совершаться через оплату наличными. Предприниматели, на которых возбуждены административные дела, действительно осуществляли некоторые расчеты между юрлицами наличными, но суммы таких сделок не превышали 1000 МРП и при этом на каждую сделку заключались отдельные договора. Таким образом, закон не нарушался», - отметила депутат.

Однако теперь, говорит она, налоговики изобрели внеправовой подход, при котором сделки, заключенные между одними и теми же лицами за последние 3 года, несмотря на разнородность товаров, работ, услуг и независимо от периода их заключения, стали считать «одной» сделкой, якобы «искусственно раздробленной» предпринимателями во времени и пространстве с целью уклонения от налогов.

Депутат выдвинула следующие требования:

- обеспечить законное толкование и применение норм ст.25 Закона РК «О платежах и платежных системах», ст. 266 КоАП, исключив возможность искажения ее толкования;

- проверить законность действий департаментов госдоходов в указанных регионах;

- в случае подтверждения нарушений законодательства, органами госдоходов - принять меры прокурорского реагирования.



