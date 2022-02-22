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    Предприниматели Казахстана будут обучаться навыкам электронной коммерции бесплатно

    22 Февраля 2022, 18:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - BTS Education при поддержке Министерства торговли и интеграции РК и платежной системы Mastercard запускает Школу электронной коммерции для представителей малого и среднего бизнеса, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня бизнес каждого предпринимателя зависит от того, насколько он эффективно и грамотно применяет и использует цифровые технологии. Предпринимателям Казахстана предлагается пройти обучение для расширения своего бизнеса онлайн с помощью электронной коммерции. Участники научатся зарабатывать на своем деле в цифровом пространстве и узнают про актуальные digital тренды.

    По словам вице-министра торговли и интеграции РК Асель Жанасовой, для создания современной предпринимательской экосистемы необходимы меры по поддержке и стимулированию представителей малого и среднего бизнеса. Учитывая, что основной экономический удар пандемии приняла на себя именно данная категория предпринимателей, важны мероприятия для их развития, качественного улучшения знаний, навыков и квалификации. Несомненно, все это будет способствовать повышению их конкурентоспособности, и в свою очередь положительно влиять на социально экономический уровень нашей страны.

    Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии отметил: «Сегодня цифровая экономика – это реальность, в которой мы живем: оплата картами и смартфонами, онлайн-покупки в удаленном режиме, доставка на дом стали за последнее время неотъемлемой частью нашей жизни. И хотя в Казахстане за последний год произошел беспрецедентный рост безналичных платежей и электронной коммерции, есть еще много экономических ниш, где предприниматели могут с выгодой для себя и удобством для клиентов как внутри страны, так и вне ее пределов использовать все возможности и преимущества, которые предоставляет e-commerce. Надеемся, что этот проект поможет компаниям применять полученные знания и навыки и успешно развивать свой бизнес».

    Для осуществления этой задачи, компанией BTS Education была создана онлайн школа электронной коммерции, которая расположена на LMS-платформе Jumysbar с открытым доступом.

    Предприниматели и представители МСБ смогут обучаться в удобное для них время в онлайн-формате с возможностью повторения.

    Школа e-commerce даст возможность обучения новым навыкам, таким как разработка таргетированной рекламы, ведение страниц в социальных сетях, открытие интернет-магазина, продажа товаров на международных онлайн-площадках, подключение онлайн-платежей и кибербезопасность.

    Также на платформе ежемесячно будут публиковаться интервью с различными успешными предпринимателями онлайн-бизнеса и истории успеха отечественных бизнесменов.

    По окончанию обучения, для лучших слушателей предусмотрена акселерационная программа и прохождение интенсивной программы обучения. Наставники-партнеры из индустрии электронной коммерции будут работать напрямую с выбранными командами над стратегическим планом перехода на онлайн-бизнес.

    Все представители МСБ, проходящие курсы, будут участвовать во внутреннем конкурсе на грант в размере 1 000 000 тенге для расширения своего бизнеса в онлайн.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Цифровой Казахстан
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