Предприниматели должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления - Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели, инвесторы должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам борьбы с коррупцией. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На фоне экономических проблем поддержка предпринимательства приобретает особую актуальность. За пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц, по делам о рейдерстве – 7.

Из этих цифр видно, что правоохранительные механизмы защиты бизнеса пробуксовывают.

Между тем в своем Послании в прошлом году я говорил о том, что воспрепятствование законному бизнесу является тягчайшим государственным преступлением. Вот об этом должны помнить все правоохранительные органы, в том числе Генеральная прокуратура. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой в месячный срок поручается внести на утверждение конкретные предложения по всем затронутым вопросам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, между тем, есть определенные позитивные тенденции.

«Введенный нами институт антикоррупционного сопровождения приносит первые плоды. По 510 бизнес-проектам только за первую половину текущего года выявлено 114 фактов незаконного вмешательства. Эту работу нужно продолжать. Генеральная прокуратура должна незамедлительно пресекать факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования. Предприниматели, инвесторы должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.