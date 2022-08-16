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    Предприниматель в Акмолинской области незаконно добыл руду на 280 млн тенге

    16 Августа 2022, 10:16

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолымбетском рудном поле, занялся незаконной добычей золотосодержащей кварцевой руды, с последующей реализацией третьим лицам.

    В результате он извлек незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 280 млн тенге.

    Приговором суда подсудимому назначено 2,5 года ограничения свободы, с взысканием в республиканский бюджет ущерба в полном объеме.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Экономика Минфин РК
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