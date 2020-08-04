Предприниматель Талгат Дюсеков: Иду на праймериз партии «Nur Otan» для защиты бизнеса от коррупции и рейдерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основатель и учредитель компании ORKIN Kazakhstan Талгат Дюсеков заявил о своем решении принять участие в предстоящих праймериз партии «Nur Otan». О причинах, побудивших его поддержать это начинание, он рассказал в ходе ZOOM-конференции «Лиги сторонников «Nur Otan» на тему: «Общественно-политическая ситуация в стране. Партийный праймериз «Nur Otan» как возможность эволюционных перемен в стране», передает МИА «Казинформ».

«Как только услышал о праймериз, подумав, я сразу решил воспользоваться этим. Буквально недавно общался с одним блогером, и она мне задала вопрос, почему вы такой успешный предприниматель и я о вас раньше нигде не слышала. На что я откровенно сказал, что у меня на генном уровне страх перед раскулачиванием. Не секрет, что у нас процветают коррупция, рейдерство. Приведу пример. Я раньше работал на государственной службе, изнутри знаю ее, провел там очень много времени. Потом принял решение заняться бизнесом, и вот за последние 4,5 года в бизнесе я три года подряд был признан лучшим в своей сфере, а это сфера дератизации, это очень актуальная сейчас тема – дезинфекция, здравоохранение. Я вам откровенно скажу, что я каждый день на своем опыте сталкиваюсь с коррупцией, попытками рейдерства, захвата бизнеса в различных ее проявлениях», – сказал Талгат Дюсеков.

По его словам, построив свой бизнес по международным стандартам, ему приходится отказываться работать с государственными органами из-за таких вот коррупционных проявлений.

«Все мои попытки и предложения работать с государством заканчивались неудачей. Причина всем известна. Ни для кого не секрет. Это бич нашего общества – коррупция, откаты, всякие нецелевые предложения. Исходя из сказанного, я для себя принял решение принять участие в праймериз, так как в случае прохождения хотел бы защищать бизнес от различного рода коррупционных проявлений, хотел бы выдвинуть предложение по улучшению системы здравоохранения, которую знаю изнутри и не понаслышке», – заключил Талгат Дюсеков.

Напомним, праймериз партии «Nur Otan» состоится с 17 августа по 3 октября этого года. В ZOOM-конференции «Лиги сторонников «Nur Otan» приняли также участие секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей, директор Института Евразийской интеграции политолог Ерлан Саиров, председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Казахстанской области Сайран Хамзин, председатель совета директоров телерадиокомпании «Тандем» Татьяна Талаева, кризис-менеджер в больших предприятиях Ерлан Сарбалин. Модератором мероприятия выступил президент общественного фонда «Республика-Регион-Развитие» Галым Байтук.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.





Фото: shauen.kz



