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      Северо-Казахстанская область

    Предприниматель СКО незаконно привлек к работе 18 иностранцев

    3 Ноября 2022, 19:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют хозяйствующие субъекты, где велика вероятность незаконного использования иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на полях в одном из сёл Мамлютского района работали без соответствующих разрешительных документов 18 граждан Узбекистана. Их привлекли к административной ответственности, и иностранцы покинули страну. Однако позже двое из них вернулись и продолжили работу на другом предприятии и вновь без разрешения на трудовую деятельность. В отношении них направили в суд административные материалы для рассмотрения вопроса о выдворении.

    Работодателя привлекли к административной ответственности.

    С начала года в области зарегистрировали 46 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. Со стороны жителей региона, принимающих у себя иностранцев, выявили 745 нарушений требований миграционного законодательства.

    Правила пребывания в стране нарушили 1 118 иностранцев, из них 65 выдворили.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК мигранты
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