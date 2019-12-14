Предпринимательнице без рук вручил госнаграду Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов вручил государственную награду предпринимательнице из Тараза Анар Бексултановой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У меня от рождения нет обеих рук. Я научилась всё делать ногами. Научилась шить ногами. Ничего не помешало мне окончить вуз, работать экскурсоводом в краеведческом музее, заниматься предпринимательством и вырастить дочерей. Главное, чтобы человек сумел преодолеть трудности, можно победить любые препятствия. Я в том убедилась. Сегодня найдется работа для каждого, было бы желание», - сказала Анар Бексултанова.

Несмотря на отсутствие верхних конечностей, Анар прекрасно шьет. Сегодня женщина – предпринимательница, рукодельница, швея и обладатель государственных грантов на развитие бизнеса. Она известна в регионе своим мужеством, смелостью и преданностью делу.

Этим летом Анар Бексултанова была награждена почетной грамотой министра национальной экономики за вклад в развитие малого предпринимательства и создание рабочих мест.

В преддверии Дня независимости страны в Миннацэкономике государственными наградами, присвоенными Указом Президента, наградили и других предпринимателей.