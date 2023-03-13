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    Предприниматель из Уральска продавал яйца по завышенным ценам

    13 Марта 2023, 11:05

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Факт превышения предельной допустимой торговой надбавки одним из предпринимателей г. Уральска выявлен сотрудниками департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Предприниматель реализовывал куриное яйцо по завышенным ценам. Данный анализ рассмотрен на Комиссии по расследованию посреднических схем, и проведена профилактическая работа.

    По результатам работы цена на куриное яйцо снижена на 8,7% с 625 тенге до 575 тенге, фактически снижение составило 50 тенге с 1 десятка яиц.

    Департаментом АФМ по ЗКО совместно с акиматом области в рамках «Комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров» на постоянной основе проводится аналитическая работа по установлению излишнего посредничества, превышения предельной допустимой торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары в размере 15%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Цены и тарифы
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