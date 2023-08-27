Предприниматель из области Жетысу открыл пекарню по программе «Ауыл аманаты»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматель Асхат Малимбаев год назад открыл пекарню в селе Карашокы и планирует расширить свой бизнес в рамках программы «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асхат Малимбаев уже подал заявку на участие в государственной программе. Мужчина намерен приобрести оборудование и провести ремонт в пекарне. Также он хочет открыть теплицу и молочную ферму.

Пекарня в селе Карашокы Кербулакского района действует уже год. Ее запустил в работу Асхат Малимбаев, обеспечив рабочими местами семь человек с заработной платой в 70 тысяч тенге. Они производят булки, сайки, лепешки, булочки, калачи, а по заказу готовят пиццу, картофель фри. В день выпекают 250 булок хлеба.

По словам предпринимателя, с целью приобретения оборудования и проведения ремонта в пекарне подана заявка на участие в проекте «Ауыл аманаты». В его рамках планируется создать теплицу и молочную ферму.

Также предприниматель приобрел здание, в котором в советское время действовала спортивная школа. Ведется капитальный ремонт ветхого объекта. Предприниматель намерен его отремонтировать до сентября и ввести в эксплуатацию в виде современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В нем предусмотрены душевые комнаты для мальчиков и девочек, бассейн, тренажерные залы. Территория будет благоустроена, озеленена. Асхат Малимбаев строительные работы осуществляет за счет собственных средств.

Правительство страны особое внимание уделяет модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий. Для повышения доходов сельского населения реализуется проект «Ауыл аманаты».

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что в рамках проекта «Ауыл аманаты» предусматривается микрокредитование и расширение кооперации. В этом году выделено 100 млрд тенге.

«Проект охватит более 1 млн сельских жителей за 7 лет. На это будет предусмотрено 1 трлн тенге», - сказал ранее Премьер-Министр.

В этом году на реализацию проекта «Ауыл аманаты», направленного на повышение доходов сельского населения, области Жетысу выделено 3 млрд 202 млн тенге. По плану предлагается предоставить 581 микрокредит, в том числе профинансировать 10 сельхозкооперативов на сумму 297 млн тенге.

По данным акимата региона, на эти средства предполагалось приобретение свыше 14 тысяч голов скота и птицы, открытие 3 семейных откормплощадок на 160 голов, 18 теплиц площадью 2,7 га, одной молочной фермы на 20 голов и 52 других новых объекта МСБ. К примеру, СТО, швейный цех, объекты общепита и сферы услуг, предприятия по производству металлических, бетонных конструкций, песчаных блоков, биогумуса.

Целью программы «Ауыл аманаты», утвержденной Главой государства, является обеспечение занятости сельского населения. Программа уникальна тем, что по ней сельчанам предоставляются кредиты свыше 8 млн тенге под 2,5%. Учитывая высокий сельскохозяйственный потенциал региона, есть хорошие перспективы дальнейшего его развития.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» приоритетное внимание уделил вопросам уровня жизни на селе.