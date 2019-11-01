Женщина обманывала матерей-одиночек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими проводится досудебное расследование по факту мошенничества с участием 47-летней гр. О., жительницы Карасайского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемая через свою тетю находила доверчивых граждан, которые нуждались в квартире. Она сообщала им, что может оказать «услугу» в приобретении проблемных квартир, но после того, как получала часть денег от крупной суммы сделки, скрывалась. Под предлогом помощи, преимущественно матерям - одиночкам, она завладела деньгами в размере свыше 750 тысяч тенге. На самом же деле никакого отношения к решению жилищных вопросов она не имела. Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК (мошенничество)», - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Турыспаев.

В то же время полицейские, в случае опознания гр. О. и наличия фактов обмана с ее стороны, просят незамедлительно связаться с ними по следующим телефонам: 8-701-718-70-69 и 298-53-70



