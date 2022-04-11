Предпосылок по повышению цен на социальный хлеб нет - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на социальный хлеб в настоящее время стабильна, и предпосылок по ее повышению нет. Об этом заявил директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социальный хлеб, который регулируется и мониторится - цена этого хлеба стабильна в регионах. Меняться она также не будет, предпосылок нет», - сказал А. Султанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в случае возникновения дефицита сырья на предприятиях в отдельных регионах, либо произойдет резкое повышение цены на зерно, то будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна. Зерно будет направляться из ресурсов «Продкорпорации».

Цена будет определена для регионов таким образом, чтобы она позволяла производить хлеб по текущим ценам. Разница будет субсидироваться со стороны государства. То есть предпосылки по увеличению стоимости социального хлеба в настоящее время отсутствуют», - добавил А. Султанов.

Что касается других изделий, различных видов премиального хлеба, то по ним цена, как отметил директор департамента, будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья.

Ранее сообщалось, что в Казахстане нет дефицита зерна, в том числе для отправки части на экспорт. А объемов муки в стране достаточно для обеспечения внутренних потребностей.