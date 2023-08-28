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    Предполагаемого педофила задержали в Алматы

    28 Августа 2023, 11:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прохожие помогли задержать возможного педофила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях распространяется информация, что в Алмалинском районе города жители услышали крики девочки. Прибыв на место, они увидели мужчину, который быстро оделся и пытался убежать.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.

    «Фигурант привлечен к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются», - отметили в пресс-службе ДП города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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