Предполагаемого педофила задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прохожие помогли задержать возможного педофила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях распространяется информация, что в Алмалинском районе города жители услышали крики девочки. Прибыв на место, они увидели мужчину, который быстро оделся и пытался убежать.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.

«Фигурант привлечен к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются», - отметили в пресс-службе ДП города.