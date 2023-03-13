Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Предотвративших суицид полицейских Алматы наградили в прокуратуре

    13 Марта 2023, 08:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокурор Турксибского района г.Алматы Избасар Масакбаев, поблагодарив инспекторов за обеспечение слаженной и оперативной работы по спасению человека, наградил их именными наручными часами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры города.

    8 марта текущего года сотрудники полка патрульной полиции Турксибского района г.Алматы старшие инспекторы Санжар Абдраимов и Кудайберген Тогжанов предотвратили попытку суицида гражданина.

    Мужчина висел на руках, ухватившись за ограждение пешеходного моста над проезжей частью. Полицейские, перекрыв движение, подогнали грузовик под пытавшегося сброситься мужчину.

    Данными действиями удалось избежать трагедии и спасти жизнь человеку.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Генпрокуратура МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи