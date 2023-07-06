Предотвратить более миллиона смертей из-за экологических рисков призывает ВОЗ

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году 20 тысяч человек умерли в Европе от экстремальной жары. Ежегодно в 53 странах Европейского региона ВОЗ примерно 1,4 миллиона человек умирают вследствие из-за загрязнения окружающей среды и изменения климата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В Будапеште проходит министерская конференции ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья. 7 июля министры и представители стран региона подпишут декларацию о конкретных действиях, в которой обязуются принять срочные меры, чтобы уменьшить эти потери.

«Предотвращение каждый год более миллиона смертей, связанных с экологическими факторами риска, — реалистичная задача. Мы знаем, что для этого нужно, и сейчас настало время перейти от слов к действиям. Каждый человек имеет право на чистые, здоровые и устойчивые экологические условия. Тройной экологический кризис — изменение климата, загрязнение окружающей среды и утрата биоразнообразия — угрожает нашей планете и самому нашему существованию. Будапештская декларация предлагает конкретные меры по улучшению условий среды, в которых живут люди, снижению бремени болезней, сокращению несправедливых различий в отношении здоровья, снижению нагрузки на системы здравоохранения и укреплению нашей коллективной устойчивости перед новыми пандемиями», — заявил директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ Ханс Клюге.

В представленном на конференции новом докладе «Здоровая окружающая среда в Европейском регионе ВОЗ: почему это важно и какие шаги мы можем предпринять для улучшения здоровья» отмечается, что экологические риски сопутствуют возникновению четверти всех неинфекционных заболеваний в мире, в том числе рака, сердечно-сосудистых, респираторных и психических заболеваний.

По оценкам экспертов, в 2019 году около 570 тысяч смертей могли быть связаны с загрязнением воздуха, более 150 тысяч — с загрязнением воздуха в жилых помещениях. В 2020 году около 77 млн человек не имели доступа к безопасной питьевой воде.

В прошлом году 20 тысяч человек умерли в Европе от экстремальной жары.

«Я всегда говорю, что климатический кризис — это кризис здравоохранения. Он отбрасывает назад или потенциально может отбросить назад 50-летний прогресс в области общественного здравоохранения. Приведу один пример: два дня назад в мире была зафиксирована самая жаркая температура за всю историю человечества - 17,01 градуса Цельсия в среднем по миру. В нашем регионе в прошлом году было самое жаркое лето, более 20 тысяч человек ушли из жизни», — сказал директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ Ханс Клюге.

Будапештская декларация будет представлена на одобрение 73-й сессии Европейского регионального комитета, которая состоится в столице Казахстана Астане 24-26 октября 2023 года.