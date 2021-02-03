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    Предотвращено подтопление двух населенных пунктов в ВКО

    3 Февраля 2021, 19:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Курчумском и Зайсанском районах Восточно-Казахстанской области проводятся работы по отводу воды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в Курчумском районе в результате перемерзания русла реки Шанагатты образовалась наледь. Со вчерашнего дня на месте оперативно была организована работа спасателей и местных исполнительных органов, а также работников Маркакольского лесного хозяйства и природного заповедника, населения. Всего задействовано 28 человек, включая спасателей, население, МИО, работников хозяйств.

    «На протяжение нескольких дней проводятся работы по отводу воды с дворовых территорий и арычной системы, угрозы подтопления домов нет. Всего в селе Шанагатты 28 домов, 93 человека населения, крупного рогатого скота – 136 голов, мелкого рогатого скота –372, лошадей – 153, птицы - 134. На данный момент температура наружного воздуха составляет 8 градусов мороза», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    В Зайсанском районе на территории поселения Сарытумсык в результате вовремя проведенных работ силами спасателей и местных исполнительных органов по очистке русла родника от наледи предотвращено подтопление 5 жилых домов, где проживает 15 человек, а также во дворах имеется 516 голов КРС, 683 голов МРС, 210 лошадей.

    «Всего было прочищено 350 метров, ширина траншеи составила 70 см, глубина 1 м. На данный момент угрозы подтопления нет. Мониторинг обстановки продолжается», - отметили в пресс-службе.

    ДЧС ВКО напоминают, что к паводковому периоду необходимо готовиться уже сегодня.

    «Если ваш дом попадает в границы возможного затопления, вам необходимо выполнить следующие правила: заблаговременно очистить от снега дворы, крыши, проезды, держать в постоянной готовности документы, деньги, ценные бумаги и вещи; заблаговременно провести работы по защите своего дома, выполнить водоотводные канавки на вашем подворье, подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина)», - предупредили в ДЧС ВКО.

    Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Паводок
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