Предотвращен ввоз в Казахстан 62 тонн зараженных огурцов из Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК уничтожил 62 тонны огурцов из Ирана, зараженных переносчиком вирусных заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Обнаружили потенциально опасные овощи шымкентские госинспекторы по карантину растений.

«Госинспекторы Шымкентской городской территориальной инспекции МСХ РК в большой партии огурцов из Ирана обнаружили один из опаснейших вредителей, а также переносчик вирусных заболеваний растений – западный цветочный трипс.

Ввоз груза на территорию Казахстана был запрещен. Вся партия – почти 62 тонны огурцов – была незамедлительно изъята и уничтожена», - сообщили в Минсельхозе.