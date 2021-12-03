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    Предотвращен незаконный ввоз в Казахстан более 1,4 тыс. тонн фруктов и овощей

    3 Декабря 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК предотвращен незаконный ввоз более 1,4 тыс. тонн продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    С 19 по 28 ноября т. г. Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля задержано более 1,4 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции, которая ввозилась из Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, КНР, Турции и Ирана.

    Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК пресечено 80 фактов незаконных попыток ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Республики Казахстан.

    В 66 случаях выявлено отсутствие фитосанитарных сертификатов при импорте картофеля, огурцов, свеклы, пшеницы, ячменя, отрубей, сухофруктов, апельсинов, яблок и бананов общим объемом более 1 тыс. тонн из Российской Федерации, 19 тонн картофеля и фундука и 30 м/куб пиломатериалов из Кыргызстана, лимоны, гранаты, яблоки и хурма из Узбекистана и 50 тонн картофеля из Ирана.

    В 1 случае выявлено несоответствие фитосанитарным требованиям в виде отсутствия дополнительной декларации в фитосанитарном сертификате при ввозе 3 653 штук декоративных растений из Ирана.

    В 13 случаях при импорте пшеницы, овощей и фруктов общим весом 245 тонн из Российской Федерации, 18,9 тонн сушенного инжира из Турции и 19,8 тонн свежих мандаринов из КНР подкарантинная продукция не предоставлена на вторичный досмотр.

    В отношении виновных лиц, допустивших нарушение законодательства в области карантина растений составлены административные материалы по статье 400 КоАП РК и наложены штрафы на сумму более 4,2 млн тенге.

    Вместе с этим, с начала года выявлено 5,3 тысяч нарушений в области карантина растений, в результате наложены административные штрафы на сумму более 401,6 млн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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