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    Предотвращен незаконный ввоз более 500 тысяч тонн продукции – МСХ РК

    5 Марта 2022, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля задержано более 500 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции, ввозимой из Ирана, Турции, Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Российской Федерации и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

    С 18 февраля по 1 марта т. г. пресечен 31 факт незаконных попыток ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Республики Казахстан.

    В 14 случаях выявлено отсутствие фитосанитарных сертификатов при импорте 152,7 тонн ассортиментов фруктов и моркови из Российской Федераций, 45,2 тонны яблок из Ирана и 1 тонны кукурузной муки из Южной Кореи.

    В 11 случаях при импорте 113 тонн муки в ассортименте, кукурузы, хурмы, лимонов, бананов, овощей и других фруктов из Российской Федерации, 80,4 тонн кураги и гранатов из Турции и 123,3 тонны сухофруктов из Узбекистана продукция не предъявлена на вторичный досмотр.

    В 3 случаях при импорте 20 тонн отрубей и 30 куб. м. пиломатериалов из Российской Федерации и 5,4 тонны гранатов из Узбекистана выявлено отсутствие маркировки на упаковках.

    В 2 случаях при импорте 40 тонн лимонов из Российской Федерации обнаружена переадресовка продукции в пути следования без разрешения уполномоченного органа.

    В 1 случае при ввозе 58 тонн семян ядра тыквы из Китайской Народной Республики подкарантинная продукция ввозилась с недействительным фитосанитарным сертификатом.

    В отношении виновных лиц, допустивших нарушение законодательства в области карантина растений составлены административные материалы по статье 400 КоАП РК и наложены штрафы на сумму более 1,9 млн тенге.

    Вместе с тем, с начала года Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства выявлено 320 нарушений в области карантина растений, в результате наложены административные штрафы на сумму более 24 млн тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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