Предотвращать насилие над детьми: Динара Закиева рассказала о принимаемых мерах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трагедии, произошедшие на днях с 5-летней девочкой в Туркестанской области и 7-летней девочкой в Алматы, – страшные свидетельства отсутствия системы профилактики на местах. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, передает МИА «Казинформ».

«Каждый день совершается 6 преступлений в отношении детей. В 70% случаев это – последствия вовремя не оказанной помощи и профилактики. Работа в основном ведется только с последствиями. И в этих двух случаях трагедий можно было бы предотвратить», - написала Динара Закиева на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по правам ребенка сообщила о том, что по поручению Главы государства для того, чтобы системно исправить ситуацию, сейчас с госорганами ведется работа над созданием инфраструктуры и инструментов профилактики нарушения прав детей.

А именно:

1. Над законодательным закреплением и расширением функций по координации работы с семьей МТСЗН и управлений социальной защиты в акиматах. Эти управления посредством Центров поддержки семьи и мобильных групп должны будут работать в тесной связке с участковыми без бумажных волокит и оформлений, оперативно реагировать на информацию, и в случае необходимости организовывать адресную комплексную помощь гражданам, семьям, детям, привлекая все необходимые профильные службы и управления (образование, здравоохранение и т.д);

Почему это важно?

— сейчас в структуре акиматов нет координирующего управления, ответственного за организацию профилактики, за своевременную работу с семьей и детьми, реабилитации и ресоциализации ранее осужденных лиц и т.д., привлекая все необходимые службы.

— в законе есть норма о медико-социальном учете, которая как раз предусматривает выявление и организацию помощи семьям, детям находящимся в ТЖС, нуждающихся в помощи. Однако, ответственный за это госорган до сих пор не определен и поэтому этот закон не работает.

2. Над законодательным закреплением мобильных групп по выявлению семей и детей в неблагополучии, ТЖС, нуждающихся в экстренной помощи, а также организации им помощи (оперативное взаимодействие участковых, Центров поддержки семьи и управлений акимата);

3. Над открытием Центров поддержки семьи в 152 районах страны. В них будет оказываться социальная, правовая, психологическая помощь, сопровождение семей во взаимодействии с участковыми службами. Сейчас такие центры есть только в 78 районах из 220. Также нужно перестроить работу и действующих центров;

4. Над созданием единого государственного анонимного телефона доверия/контакт-центра помощи детям, женщинам и семьям, который бы знали все граждане, как дети, так и взрослые и в любой момент могли обратиться за помощью (как 911 в США). Во время расследований преступлений, в 60% случаев, оказывается, что кто-то слышал/знал, что происходит с ребенком, в семье, но не сообщал, так как боялся или не хотел вмешиваться. Конечно, все случаи и сообщения должны проверяться госорганами. Будут и ложные вызовы. Но лучше лишний раз проверить, и в случае необходимости взять на контроль или оказать помощь;

5. Над интеграцией Электронной социальной карты с Интегрированным банком данных МВД РК по состоящим на учете неблагополучным семьям с возможностью для сотрудников ОВД вносить информацию, дополнения, корректировки в сведения о положении детей, семей в ТЖС, нуждающихся во внимании ответственных структур акимата;

6. Над пакетом изменений в законодательство касательно вопросов безопасности детей и неотвратимости наказания. 30% дел закрывается за примерением сторон, что в последствии часто ведет к более тяжелым преступлениям. Осенью, надеюсь, мы сможем начать эту работу в парламенте;

Очень больно от осознания того, что девочек не вернёшь, что можно было это предотвратить. Я обратилась в уполномоченные органы, подняв вопрос об ответственности сотрудников, которые должны были вовремя сообщить и отреагировать. Выражаю соболезнования родным и близким девочек.

Надеюсь, что уже в скором времени мы сможем внедрить вышеперечисленные решения и увидеть положительные изменения, и наши дети будут жить в безопасности.

Напомним, ранее Президент РК поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области. Подозреваемый в жестоком убийстве девочки арестован. Туркестанский областной суд пояснил, был ли законным вынесенный в мае текущего года приговор мужчине. С учетом того, что подозреваемый, находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности, сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, подозреваемую в убийстве 7-летней девочки задержали на 2 месяца в Алматы.