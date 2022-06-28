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    Предоставлять услуги через проект «Видео ЦОН» планируют к 2025 году в РК

    28 Июня 2022, 10:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект «Видео ЦОН» позволит гражданам получать услуги удаленно, не обращаясь в ЦОН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, проект «Видео ЦОН» позволит гражданам получать услуги удаленно, не обращаясь в ЦОН. По информации министра, сегодня доступно 13 услуг, а до конца года их число вырастет до 63.

    «Министерством совместно с госорганами планируется до 2025 года предоставлять консультации и услуги гражданам посредством «Видео ЦОН», - проинформировал глава ведомства.

    Также министерство ввело возможность оплаты пошлин через QR в ЦОНах. По словам Багдата Мусина, все пошлины следует сдавать на оплату через QR. Это, как подчеркнул министр, позволит не только сэкономить средства граждан, но и сделать шаг к ликвидации теневой экономики.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что через смартфон казахстанцы могут получить 66% услуг.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цифровой Казахстан Технологии ЦОН МЦРИАП
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