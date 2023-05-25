Предназначенные для выпаса скота земли незаконно передают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили многочисленные факты незаконной передачи земель, предназначенных для выпаса скота местного населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, нехватка пастбищных угодий в сельской местности является одним из актуальных вопросов региона.

«Основная проблема заключается в незаконном предоставлении участков из земель сельских населенных пунктов. К примеру, в 2016 году в селе Жанасу Андреевского сельского округа района им. Г. Мусрепова предоставлены пастбищные угодья общей площадью 990 га, тогда как земельный участок предназначен исключительно для выпаса скота местного населения. При этом в селе имеется острая нехватка пастбищ. Только после вмешательства прокуратуры управлением сельского хозяйства и земельных отношений подало иск в суд с требованием об изъятии земельного участка», - прокомментировали первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар.

Всего с начала года в суд поданы 29 аналогичных исков об изъятии более шести тысячи га земель.

Совместно с департаментом по управлению земельными ресурсами прокуратура выявила 275 тысяч га неиспользуемых пастбищных угодий. Всем землепользователям выдали предписания об устранении нарушений. В противном случае их привлекут к административной ответственности с последующим изъятием земель в судебном порядке.

Вопрос возврата неиспользуемых земель сельхозназначения недавно рассматривали в филиале партии AMANAT. Там прозвучала информация о том, что спутники выявили по области более 900 тысяч га неиспользуемых пастбищ.



