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    Предметные ассоциации педагогов появятся в Казахстане

    19 Августа 2022 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил ряд поручений в сфере повышения квалификации и профессионализма педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю, чтобы поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень, поможет объединение педагогов в предметные ассоциации. Поэтому, прошу Министерство просвещения проработать вопросы создания республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. Также необходимо, чтобы такие объединения формировались по многоуровневому принципу из педагогов школ, колледжей, вузов по одной и той же дисциплине», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

    Зампремьера выразил мнение, что участие в объединениях даст педагогам погрузиться в уникальную интеллектуальную среду.

    «Также Министерству просвещения поручаю в рамках 150-летия Ахмета Байтурсынова организовать республиканские и областные конкурсы педагогов по обмену и трансляции лучших педагогических практик. Обмен мнениями, методические находки, все это поможет учителям найти вдохновение для новых идей, вместе улучшить качество преподавания учебных дисциплин на разных ступенях и уровнях образования», - добавил Е. Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Ералы Тугжанов #Минпросвещения РК #Миннауки и высшего образования РК
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