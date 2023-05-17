Предмет «Профессиональный казахский язык» может появиться в вузах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Независимо от языка обучения в высших учебных заведениях может быть введен предмет «Профессиональный казахский язык». Об этом сообщил вице-премьер Алтай Кульгинов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-премьера, будут созданы научные секции, специализирующиеся на терминообразовании.

«Министерство науки и высшего образования работает в направлении создания отраслевых терминологических секций с привлечением сотрудников государственных органов и ученых. Данная мера способствует повышению качества терминов, утвержденных республиканской терминологической комиссией. В дальнейшем к разработке нормативных терминологических словарей будут привлечены терминологические секции», - говорится в ответе.

По словам Алтая Кульгинова, предмет «Профессиональный казахский язык» может быть введен в вузах.

«Министерством прорабатываются вопросы развития школьной терминологии, совершенствования стилистики официальных документов, введения предмета «Профессиональный казахский язык» в учебные планы высших учебных заведений независимо от языка обучения, а также проведения научных исследований по развитию научный, официальный и деловой стили казахского языка. В целом работы в указанном направлении предусмотрены в проекте концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, который находится на стадии согласования с соответствующими государственными органами и будет утвержден в соответствии с законодательством», - говорится в ответе вице-премьера.

Ранее сообщалось, что могут быть созданы обязательные словари казахских терминов, используемых в нормативных правовых актах.



