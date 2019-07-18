Предмет «Қазақтану» предлагают ввести в вузах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы состоялась научно-практическая конференция «Қазақтану – ел бірлігінің негізі», посвященная инициированному Ассамблеей народа Казахстана культурно-просветительскому проекту «Қазақтану». По итогам обсуждений участники конференции приняли резолюцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АНК.

Принимая во внимание значение научно-просветительскогопроекта «Қазақтану», инициированного Лидером нации Н. Назарбаевым на XXVIсессии Ассамблеи народа Казахстана, участники конференции отмечают, чтоценности казахского народа должны стать общенациональными и общезначимыми длявсех этносов страны, быть усвоены сегодняшним и последующими поколениями.

Участники конференции считают, что активное продвижениеистории, традиций, гуманитарных и нравственных устоев казахского народа,укрепление единства народа и общенационального исторического сознания казахстанцев,обеспечение общественного согласия и общенационального единства на основеказахстанского патриотизма, духовно-культурного единства этносов возможно приконсолидирующей роли казахского народа.

Поэтому проект «Қазақтану» должен быть нацелен, в первуюочередь, на определение этого национального кода, формирующегося на основебазовых ценностей казахского народа. Исторически казахский народ вел кочевойобраз жизни. Казахстан находился в самом центре перекрестка цивилизаций ивыработал черты, которые являются субстратом наших общих национальныхценностей: гостеприимства, открытости, толерантности, способностиадаптироваться к жизни на перекрестке цивилизаций и культур. Проект «Қазақтану»должен быть динамичным и всегда готовым отвечать вызовам времени.

Проект «Қазақтану» должен способствовать консолидации народаКазахстана через формирование и укрепление наших единых ценностей. Фактическизалогом стабильности в стране может служить объединение всех представителейнациональностей посредством изучения истории и языка казахского народа.

Участники конференции рекомендуют для реализации проектаследующие меры:

- рассмотреть возможность введения в вузах предмета«Қазақтану»;

- создание кружков «Қазақтану» в общеобразовательных школахи этнолингвистических центрах Ассамблеи народа Казахстана;

- организация мастер-классов и курсов при Домах дружбы пообучению представителей этносов Казахстана казахским ремеслам и промыслам с изучениемистории их возникновения и значения;

- разработка региональных научно-просветительских иприкладных проектов по популяризации казахской культуры, истории, традицийсреди этносов Казахстана.