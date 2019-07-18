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    Предмет «Қазақтану» предлагают ввести в вузах страны

    18 Июля 2019, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы состоялась научно-практическая конференция «Қазақтану – ел бірлігінің негізі», посвященная инициированному Ассамблеей народа Казахстана культурно-просветительскому проекту «Қазақтану». По итогам обсуждений участники конференции приняли резолюцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АНК.

    Принимая во внимание значение научно-просветительскогопроекта «Қазақтану», инициированного Лидером нации Н. Назарбаевым на XXVIсессии Ассамблеи народа Казахстана, участники конференции отмечают, чтоценности казахского народа должны стать общенациональными и общезначимыми длявсех этносов страны, быть усвоены сегодняшним и последующими поколениями.

    Участники конференции считают, что активное продвижениеистории, традиций, гуманитарных и нравственных устоев казахского народа,укрепление единства народа и общенационального исторического сознания казахстанцев,обеспечение общественного согласия и общенационального единства на основеказахстанского патриотизма, духовно-культурного единства этносов возможно приконсолидирующей роли казахского народа.

    Поэтому проект «Қазақтану» должен быть нацелен, в первуюочередь, на определение этого национального кода, формирующегося на основебазовых ценностей казахского народа. Исторически казахский народ вел кочевойобраз жизни. Казахстан находился в самом центре перекрестка цивилизаций ивыработал черты, которые являются субстратом наших общих национальныхценностей: гостеприимства, открытости, толерантности, способностиадаптироваться к жизни на перекрестке цивилизаций и культур. Проект «Қазақтану»должен быть динамичным и всегда готовым отвечать вызовам времени.

    Проект «Қазақтану» должен способствовать консолидации народаКазахстана через формирование и укрепление наших единых ценностей. Фактическизалогом стабильности в стране может служить объединение всех представителейнациональностей посредством изучения истории и языка казахского народа.

    Участники конференции рекомендуют для реализации проектаследующие меры:

    - рассмотреть возможность введения в вузах предмета«Қазақтану»;

    - создание кружков «Қазақтану» в общеобразовательных школахи этнолингвистических центрах Ассамблеи народа Казахстана;

    - организация мастер-классов и курсов при Домах дружбы пообучению представителей этносов Казахстана казахским ремеслам и промыслам с изучениемистории их возникновения и значения;

    - разработка региональных научно-просветительских иприкладных проектов по популяризации казахской культуры, истории, традицийсреди этносов Казахстана.

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    Астана Культура История Казахстана АНК Рухани жаңғыру
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