Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 13 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Предложенный Президентом мониторинг эффективности подстегнет университеты - Даурен Абаев

11 Октября 2018 21:07 127
Поделиться:
Предложенный Президентом мониторинг эффективности подстегнет университеты - Даурен Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предложенная Президентом система мониторинга эффективности вузов решит несколько системных задач. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале Хабар, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Библиотека Центра казахского языка при вузе Еревана пополнилась редкими изданиями
Иностранные студенты выбирают казахстанский вуз

«Что касается вузов, предложенная Президентом система мониторинга их эффективности, я абсолютно уверен, подстегнет университеты и решит сразу несколько системных задач», - сказал Даурен Абаев.

Во-первых, как отметил министр, должен решиться вопрос актуализации учебных программ под нужды рынка.

«Мы знаем, что сейчас такой небольшой разрыв до сих пор существует. Во-вторых, это укрепление связей с потенциальными работодателями, то есть вузы уже будут активно готовить по запросу рынка. В третьих, это улучшение их материально-технического оснащения», - пояснил Даурен Абаев.

В заключение глава МИК подчеркнул, что учитывая масштаб поставленных задач, Министерству образования и науки предстоит огромная работа.

«Я абсолютно уверен, что все это будет выполнено, потому что это поручение Президента», - резюмировал министр.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Вузы, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив