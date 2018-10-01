Предложенный Президентом мониторинг эффективности подстегнет университеты - Даурен Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предложенная Президентом система мониторинга эффективности вузов решит несколько системных задач. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале Хабар, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вузов, предложенная Президентом система мониторинга их эффективности, я абсолютно уверен, подстегнет университеты и решит сразу несколько системных задач», - сказал Даурен Абаев.

Во-первых, как отметил министр, должен решиться вопрос актуализации учебных программ под нужды рынка.

«Мы знаем, что сейчас такой небольшой разрыв до сих пор существует. Во-вторых, это укрепление связей с потенциальными работодателями, то есть вузы уже будут активно готовить по запросу рынка. В третьих, это улучшение их материально-технического оснащения», - пояснил Даурен Абаев.

В заключение глава МИК подчеркнул, что учитывая масштаб поставленных задач, Министерству образования и науки предстоит огромная работа.

«Я абсолютно уверен, что все это будет выполнено, потому что это поручение Президента», - резюмировал министр.