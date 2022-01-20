Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Предложенные Президентом РК реформаторские шаги требуют всеобщего уважения и поддержки - Александр Рар

    20 Января 2022, 11:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определенно имела место попытка смены режима. Такое мнение выразил касательно январских событий политолог, историк и публицист из Германии Александр Рар, передает МИА «Казинформ».

    «Организованные мародерствующие банды нападали на правительственные здания. Если бы это произошло в США или Германии, это вызвало бы общественный резонанс. СМИ заявили бы о своей солидарности с развертыванием сил безопасности против вооруженных противников правительства. То, как Президент Токаев снова взял ситуацию под контроль, предложенные им реформаторские шаги, которые он намерен предпринять для продвижения страны и общества вперед, требуют всеобщего уважения и поддержки, а не злого умысла или предрассудков со стороны СМИ», - отметил политолог.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СМИ Германия Европа ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге