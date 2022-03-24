Предложенные Президентом политические реформы оценили в ОСДП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов прокомментировал политические реформы Президента, озвученные в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Партия, по его словам, полностью поддерживает мнение о том, что краеугольный камень всей политической системы – это выборы, честные, открытые, прозрачные. А главные задачи, которые должны решить эти реформы, - это возврат доверия населения.

«Нам нужно четко понимать, что власть в стране, которая была избрана народом, справедлива. И от этого будет зависеть, насколько будет уязвима наша власть в плане того, что некоторые международные крупные игроки, возможно, смогут продавливать какие-либо решения. Все-таки мы усматриваем, если власть - не важно это президент, правительство, парламент - будет подотчетна народу, контролироваться народом, то естественно, она будет выражать мнение народа, и тут будет намного сложнее кому-то пролоббировать свои интересы на уровне целой страны», - сказал Асхат Рахимжанов, выступая на заседании экспертного клуба «Sarap» на тему «Новая программа политических реформ для «Нового Казахстана».

Успешность реформ, по мнению А.Рахимжанова, зависит от широкого диалога, освещения каждого вопроса и доведения их до всего населения Казахстана.

«Если принимаются решения кулуарно, где-то в кабинетах власти, это вызывает кривотолки, недопонимания и может создать лишний информационный повод, который будет дестабилизировать внутриполитическую обстановку», - считает спикер.

При этом в ОСДП не поддерживают предложенную схему формирования депутатского корпуса Мажилиса: 70% на пропорциональной основе, 30% – на мажоритарной. Он отметил мнение некоторых политологов о том, что народ пока не готов к такой демократии.

«С 2004 года существовала только мажоритарная система формирования Мажилиса. И продолжать эту гегемонию партий, которые не могут охватить 100% населения Казахстана, такого допускать нельзя. Поэтому мы за 50 на 50 для того, чтобы партийная система развивалась», - высказался председатель партии.

Также он раскритиковал сохранения Сената. По мнению членов «ОСДП» конструкция, когда законодательная функция остается у Мажилиса, а Сенат одобряет или не одобряет, чревата регулярными кризисами.

«Как относиться к Сенату, который не имеет законодательной функции, при этом он будет влиять на принятие закона. Допустим, примем закон о банкротстве физических лиц. Мажилис в двух чтениях принял, Сенат сказал, нет, не одобряем, Президент не будет подписывать? Над этим нужно серьезно задуматься, потому что наша власть должна сейчас работать мобильно, оперативно и не должно быть казусов и ситуаций, которые чреваты политическими кризисами», - уточнил Асхат Рахимжанов.