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    Предложения заплатить и забыть о деле поступали неоднократно - Марат Бекетаев о споре со Стати

    30 Ноября 2020, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев еще раз высказался по делу Стати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-брифинга в СЦК журналисты задали вопрос, сколько тратится на продолжающееся дело по Стати в течение семи лет.

    «Я так понимаю, вы хотите далее развивать свою мысль, что столько много тратим, а не лучше ли заплатить. Так вот, мой ответ сразу - не лучше. Нам нужно дать четкий сигнал Казахстану. Такие предложения - заплатить и забыть об этом деле, поступали неоднократно. Нам нужно дать четкий сигнал. Прийти в Казахстан и создать видимость инвесторской деятельности, а потом еще и взыскать с государства какие-то деньги, не вложив соответствующих инвестиций, нельзя. Стати в арбитраже заявлял, например, что на строительство ГПЗ он потратил 230 млн долларов, а по факту 180 млн долларов вывел на оффшоры, и теперь эти 180 еще и пытается взыскать с Казахстана, то мой ответ будет простой: этих денег он не получит», - заявил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Министр напомнил, что в апреле этого года было получено решение суда в Лондоне в пользу Казахстана. По его словам, данное решение говорит о том, что средства Нацфонда неприкосновенны.

    «Это решение будет работать в пользу Казахстана не только по делу Стати, оно будет работать в пользу Казахстана в отношении всех других дел в будущем. Любой, кто захочет взыскать какие-то средства из Нацфонда, в Лондоне никогда не сможет этого сделать. Такое же решение мы в июле получили в Стокгольме, точно также это решение будет работать на будущие кейсы Казахстана», - пояснил Марат Бекетаев.

    «Мы не останавливаемся на этом, мы заявляем уже встречные требования. В Нью-Йорке подан встречный иск против облигационеров Стати. Некоторые из облигационеров Стати активно с ним сотрудничали, но вместо того, чтобы подать иски против Стати, они решили с ним договориться и поделить возможную компенсацию, которую Казахстан бы выплатил. Так вот, эти облигационеры ошиблись. Мы узнали об этом, у нас есть документальные подтверждения, что они активно сотрудничали со Стати, помогали ему в различных процессах, и теперь мы заявили встречные требования», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что в ноября 2020 года Апелляционный суд Брюсселя в Бельгии разрешил Республике Казахстан детально представить свою позицию и материалы о мошенничестве, совершенном гражданами Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd («Стати»).

    Мошенничество влияет на инвестиции, которые Стати якобы вложили в Казахстане, и подрывает легитимность арбитражного решения, полученного Стати против Республики Казахстан в 2013 году.

    В апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Суды Минюст Бельгия
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