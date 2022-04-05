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    Предложения по выработке механизмов возврата капитала из-за рубежа обсудили в Правительстве РК

    5 Апреля 2022, 08:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по обсуждению предложений по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Распоряжением Премьер-Министра РК создана Комиссия, в рамках которой образованы пять Рабочих групп. Данными Рабочими группами проводится анализ по оттоку денежных средств, вырабатываются соответствующие предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа, введению ограничительных мер, принятию мер по возврату выведенного капитала.

    В частности, обсуждены предложения по наделению Комитета государственных доходов Министерства финансов отдельными функциями валютного контроля. Одной из стимулирующих мер является предложение возмещения в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии 80% конвертации поступившей валютной выручки.

    Также предлагаются такие ограничительные меры как отмена налоговых льгот при выплате дивидендов нерезидентам, введение ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказанным взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Разработаны нормы, направленные на совершенствование Закона РК «О трансфертном ценообразовании».

    Кроме того, прорабатываются и другие меры как по стимулированию возврата капитала в страну, так и по усилению налогового администрирования вывода капитала из страны. По итогам работы Комиссии соответствующие предложения будут направлены на имя Главы государства.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Коррупция Экономика Минфин РК Борьба с коррупцией Финансы Алихан Смаилов
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