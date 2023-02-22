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    Предложения по развитию национальной идентичности представили Главе государства

    22 Февраля 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Талгат Калиев представил Главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.

    Политолог также рассказал о роли мозговых центров в общественной жизни и о работе Института прикладных этнополитических исследований.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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