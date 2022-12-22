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    Предложения по благоустройству города ждут в акимате Петропавловска

    22 Декабря 2022, 19:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О бюджете народного участия рассказал на встрече с населением аким Петропавловска Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году горакимат объявил о проекте «Бюджет народного участия». Таким образом местные власти хотят вовлечь петропавловцев в формирование городского бюджета и реализовать концепцию «слышащего государства». Приняли 22 проектных предложения.

    «По итогам голосования девять набрали пороговое значение не менее 10 голосов. Реализация начнется в 2023 году. Финансирование имеется. Призываем жителей города принять активное участие в благоустройстве города в рамках программы «Бюджет народного участия». С 20 февраля по 10 марта инициативные граждане могут подать проектные предложения на сайт qalabizben.kz», - сказал Р.Анбаев.

    Посмотреть проекты, которые уже предлагали в этом году, можно на указанном акимом города сайте. Большинство реализованных – это асфальтирование придомовых территорий. Отклонил экспертный совет строительство пирса на озере Пестрое, установку детской игровой и спортивных площадок.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область
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