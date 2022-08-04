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    • Предложение запретить плевки на улицах поддержала глава Минздрава РК

    4 Августа 2022 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложение запретить плевки на улицах и общественных местах поддерживает министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы считаете, может стоит законодательно запретить плевки на улице? В Европе такого нет. А у нас все остановки, общественные места оплеваны….», - спросила журналист во время пресс-конференции в СЦК.

    «Я - за. Я полностью поддерживаю запрет в общественных местах. Это культура, это не гигиенично, плохой тон. И ваше предложение поддерживаю. Нам, наверное, всем вместе надо такую инициативу дать депутатам», - выразила мнение Ажар Гиният.

    Министр уточнила, что нужно подумать над предложением. По ее словам, после любых запретов следует наказание. И данную инициативу необходимо будет обсудить с общественностью.


    Фото: ortcom.kz


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Общество
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