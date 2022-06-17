Предложение о взаиморасчетах в национальных валютах примут на Самаркандском саммите ШОС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На саммите государств ШОС, который пройдет в сентябре в Самарканде, будет принято предложение о взаиморасчетах между странами организации в национальных валютах. Об этом на международной конференции «Шанхайская организация сотрудничества: от Центральной Азии к Евразии», посвящённой 20-летию Хартии ШОС, сказал национальный координатор ШОС от Казахстана Ерлик Али, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью конференции стало продвижение идеи о потенциале ШОС в качестве политической платформы для усиления взаимосвязанности в Евразии с акцентом на особую роль региона Центральной Азии, а также сбор и обобщение новых идей и экспертных оценок относительно дальнейшей трансформации организации для их использования в подготовке соответствующих инициатив и предложений в ходе предстоящего Самаркандского саммита.

Казахстанский дипломат подчеркнул актуальность обсуждаемых документов в сфере безопасности, экономического и культурно-гуманитарного развития, которые будут приняты в рамках Самаркандского саммита.

«В экономическом плане все страны региона Центральной Азии очень связаны, и то, что делается в одном месте, естественным образом отражается и на других. Есть вопросы, касающиеся развития железнодорожного транзита с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Это всеми странами поддержано, и скажем, та же Россия и Казахстан готовы подключится к этим проектам, мы не рассматриваем их как исключительно трехсторонний формат. Проект наш общий, который помогает развивать транзитный потенциал. В рамках Самаркандского саммита будет принято и предложение о взаиморасчетах в национальных валютах. Вы сами понимаете, насколько это важно, когда глобальный финансовый рынок так трясет», ‑ сказал Ерлик Али.

В работе международной конференции приняли участие национальные координаторы стран-участниц ШОС, секретариата, региональной антитеррористической структуры организации, ведущие эксперты аналитических структур стран Центральной Азии, России, Китая, Ирана, Индии, Пакистана, Беларуси, Азербайджана.



