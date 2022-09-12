Предложение депутатов Мажилиса направлено в Конституционный совет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционным Советом принято к производству обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», разработанного в связи с предложениями депутатов Мажилиса Парламента РК, на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Конституционного Совета.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Решение Конституционного Совета будет опубликовано в средствах массовой информации.