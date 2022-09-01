ПРЕДЛАГАЮ ОТЧИСЛЯТЬ 50% ОТ ДОХОДА НАЦФОНДА НА СЧЕТА ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ 18 ЛЕТ – ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

«Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия», - заявил Президент.

По словам Главы государства, до достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь.

«Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года», - уточнил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.





