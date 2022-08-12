Предлагавшего сахар по низким ценам мошенника осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор в отношении мужчины, который предлагал гражданам купить сахар по низким ценам. Ему назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении гражданина А. возбуждено по статье 190 ч.3 п.4 УК (Мошенничество).

«В апреле этого года подсудимый А. пришел в торговый центр, предложил потерпевшим приобрести 17 мешков сахара по низкой цене, найти покупателей и сбыть товар. Потерпевшие, не подозревая о корыстных намерениях подсудимого, согласились с предложением и перевели денежные средства на счет мошенника. Завладев денежными средствами, подсудимый скрылся с места преступления, отключил телефон и потратил добытые преступным путем средства на свои личные нужды, тем самым причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 235 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

В суде прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Приговором суда гражданин А. признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде 3,6 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля, а также 100 часов принудительного труда. Гражданский иск потерпевших удовлетворен в полном объеме.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие вину обстоятельства как признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Приговор вступил в законную силу.

Ранее похожие случаи мошенничества произошли в Таразе и еще один случай был в Алматы. В Таразе женщина заработала миллионы на продаже виртуального сахара, а в Алматы интернет-мошенник на сайте Оlx.kz разместил ложное объявление о продаже сахара по низким ценам оптом и в розницу. Получив предоплату, он исчез.