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    Предельный срок нахождения взысканного имущества на балансе банка установят в РК

    11 Мая 2022, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В доверительное управление сервисным компаниям планируется передавать проблемные кредиты с задолженностью не более 50 млн тенге. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов» предусматривается обязанность частных инвесторов передавать приобретаемые займы в доверительное управление сервисным компаниям», - сказала Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса.

    Как пояснила спикер, требование по передаче в доверительное управление распространяется на следующие проблемные кредиты:

    - при приобретении займов индивидуальных предпринимателей;

    - при приобретении займов юридических лиц с задолженностью не более 16,5 тыс. МРП или 50 млн тенге;

    - в случае, если инвестор является нерезидентом.

    «В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора будут распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита», - добавила М. Абылкасымова.

    По ее словам, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями.

    «Законопроект предусматривает установление предельного срока в 3 года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот», - резюмировала Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Мажилис Экономика Финансы
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