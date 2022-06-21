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    Предельный размер переплаты по микрокредитам снизят в РК

    21 Июня 2022, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены законодательно снизить предельный размер переплаты по микрокредиту до 50 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в рамках законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг банковской деятельности предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита. Таким образом, если микрокредит выдан на сумму 153 150 тенге, то переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгаций, а также начисленных пени (штрафов) по причине просрочек максимально составит 76 575 тенге», - написал первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также напомнил, что с 2020 года Агентством введено требование по обязательному расчету МФО коэффициента долговой нагрузки (далее – КДН), согласно которому ежемесячные платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его ежемесячных доходов.

    В феврале 2022 года для повышения ответственности МФО по соблюдению нормативных значений долговой нагрузки, КДН включили в перечень пруденциальных нормативов и обязательных к соблюдению норм и лимитов. При этом информацию о КДН каждого заемщика будут передавать в кредитное бюро, что позволит осуществлять оперативный мониторинг.

    «В феврале 2022 года для недопущения выдачи кредитов неплатежеспособным лицам агентство ужесточило требования к расчету КДН. Из 18 критериев определения доходов заемщика, используемых при расчете КДН, исключили 6 критериев, не являющихся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов, что позволит существенно охладить темп роста выдачи новых потребительских онлайн микрокредитов», - добавил представитель агентства.

    Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане запретят начислять вознаграждение должникам по микрокредитам. Средний уровень проблемной задолженности по микрокредитам до 50 МРП в стране составил 66 тыс. тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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