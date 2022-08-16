Предельные тарифы на электроэнергию пересмотрели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявки на корректировку предельных тарифов подали 26 из 47 энергопроизводящих организаций Казахстана еще в апреле этого года. Корректировка тарифов была произведена 30 июня, соответствующий приказ введен в действие с 1 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану составило на уровне 10-12%. При этом предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электрическую энергию практически по всем регионам Казахстана, кроме западной зоны единой электроэнергетической системы, остался без изменения. Сохранение предельного тарифа Экибастузской ГРЭС-1 на фоне увеличения тарифов других станций организаций в диапазоне от 4% до 12% оказывает минимальное влияние на рост конечных тарифов потребителей страны. По 21 энергопроизводящей организации из 47 тариф сохранен на прежнем уровне. Пересмотр предельных тарифов позволяет улучшить самочувствие сотрудников станций, где в последнее время было очень много жалоб на низкие зарплаты», - сказал вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволяет сохранить около 30 тыс. рабочих мест на энергопроизводящих организациях.

Как заверил исполняющий обязанности главы Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев, ведомство будет проводить сдержанную тарифную политику, чтобы не было резкого роста цен на электроэнергию для населения.

«На сегодня Национальный банк РК установил коридор инфляций в пределах 8-10%. Мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже данного показателя. Это будет определено по результатам рассмотрения заявок субъектов естественных монополий. Они заявятся, мы посмотрим, обязательно примем решение с учетом сдерживающего фактора. Принятие тарифов — прозрачная процедура. К публичным слушаниям привлекаются СМИ, депутаты, общественные объединения и другие заинтересованные лица. По итогам выслушивается мнение населения. Департамент по результатам дискуссий принимает решение по каждому тарифу», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что у казахстанских компаний растут затраты, в том числе из-за подорожания угля. В целом в течение 2022 года стоимость угля увеличится на 30%.



